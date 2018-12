Regione: 25 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche (3)

- La Regione ricorda che i cittadini disabili possono presentare domanda per l’eliminazione delle barriere nel proprio alloggio o nel condominio in qualunque momento dell’anno al comune di residenza. I comuni hanno il compito di raccogliere le domande, di verificarne l’ammissibilità e di ordinarle per priorità in un apposito elenco. Entro il 31 marzo di ciascun anno i comuni trasmettono il fabbisogno complessivo alla Regione. Le domande che i cittadini disabili presenteranno ai comuni nel corso del 2018 saranno trasmesse alla Regione entro il 31 marzo del prossimo anno. (Rep)