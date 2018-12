Napoli: morta Jana Giardina, anima dell'animalismo partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Jana Giardina perdiamo una grande amica e una valida attivista di tante battaglie a difesa dei nostri amici animali". Così in una nota Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani onlus. "Jana ha rappresentato per il capoluogo partenopeo un importante e valido punto di riferimento per i diritti degli animali. In queste ultime settimane si era distinta nel sequestro dei cani maltrattati a due passi dalla prefettura di Napoli assieme alla nostra referente locale Marialuisa Gentile. Lascia in noi un vuoto incolmabile. Era una giornalista di grande gentilezza e umanità ben visibili anche in un carattere sobrio. Il suo amore per la città e l'impegno per la difesa dell'ambiente sono stati i tratti distintivi di una persona per bene le cui battaglie abbiamo avuto modo di condividere. È e sarà sempre nei nostri cuori ed in ogni fiammella che arde per combattere le ingiustizie. Con queste parole di partecipazione vogliamo arrivare fino ai suoi cari per portare le nostre più sentite condoglianze", ha concluso Caporale.(Ren)