Musica: Domus Ars, Concerto di fine anno a cura dell'Ensemble Novissimo

- Il Concerto di fine anno a cura dell'Ensemble Novissimo si terrà il 14 dicembre alle ore 18 alla Domus Ars in via Santa Chiara 10, Napoli. Da Mozart a Vivaldi, da De Feo a Respighi l'Autunno Musicale 2018 dell'Associazione Musica Libera si conclude con un concerto ricco di energia a cura dell'Ensemble Novissimo. "Autunno Musicale", la stagione concertistica 2018 dell'Associazione Musica Libera al Centro di cultura Domus Ars con l'organizzazione de Il Canto di Virgilio e la direzione artistica del maestro Lucio De Feo è giunta a conclusione. Il quarto e ultimo appuntamento in programma è previsto per il 14 dicembre alle ore 18 alla Domus Ars (via Santa Chiara 10) con L'Ensemble Novissimo, al piano Riccardo Natale e direttore d'orchestra Gennaro Maria Pupillo. "Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra stagione autunnale con un concerto carico d'energia. Ospitiamo, nuovamente, l'Ensemble Novissimo, formato da giovani e giovanissimi musicisti provenienti dal Conservatorio S. Pietro a Majella come del resto anche il direttore d'orchestra Gennaro Maria Pupillo. La linea d'accoglienza della nostra associazione si è dimostrata negli anni quella giusta. Contiamo infatti di mantenerla e incrementare ulteriormente i rapporti con i musicisti presenti sul territorio. In questo concerto al brano per pianoforte e orchestra di Mozart faranno seguito Vivaldi, Respighi ed un mio breve pezzo non alla prima esecuzione", commenta il maestro Lucio De Feo, direttore artistico della rassegna. Programma della serata: Mozart - Concerto per pianoforte n.14 in Mi bemolle maggiore, K. 449- Allegro vivace- Andantino- Allegro ma non troppo; Vivaldi - Concerto per archi in Sol minore Rv157- Allegro - Largo – Allegro; De Feo - Piccole Fughe in Avanti; Respighi - Antiche Danze ed Arie per Liuto - Suite III- Italiana- Arie di corte- Siciliana- Passacaglia.(Ren)