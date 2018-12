Lavoro: Comital, per i 119 dipendenti non c'è la cassa integrazione promessa

- Preoccupazione tra i lavoratori di Comital-Lamalù di Volpiano. Lunedì scade la proceduta di licenziamento collettivo avviata dai curatori fallimentari per i 119 dipendenti e non è ancora stata avviata la richiesta di cassa integrazione, a dispetto degli impegni del governo. Lo denunciano i sindacati: al decreto, per il momento, non è seguita la circolare attuativa. Le Regione ha convocato le parti per lunedì pomeriggio: “E' necessario - dichiara l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero - , alla luce del quadro normativo delineato in seguito all’approvazione del cosiddetto Decreto Genova, fare il punto della situazione, verificando l’applicabilità, garantita dal Governo nell’incontro di fine ottobre in Regione, della cassa integrazione per cessazione ai lavoratori delle due aziende”. (Rep)