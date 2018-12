Calabria: demA, solidarietà al sindaco di Cinquefrondi per vile atto intimidatorio

- Il presidente di demA Luigi de Magistris e la segreteria nazionale del movimento politico hanno espresso in una nota la loro solidarietà al sindaco di Cinquefrondi (Rc) Michele Conia. "La fascia tricolore della cittadina della provincia di Reggio Calabria - è scritto nella nota - è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Persone non ancora identificate si sono introdotte in una casa di campagna di proprietà del padre del primo cittadino e, dopo avere danneggiato alcuni mobili, hanno tracciato sul muro esterno dell'abitazione alcune croci con a fianco le iniziali del sindaco". "L'attacco ai beni della famiglia di Michele e le intimidazioni a lui rivolte feriscono un'intera comunità che ha scelto di cambiare pagina dopo anni di malaffare - ha continuato demA -. Michele in questi tre anni di consiliatura ha dimostrato il suo impegno e il suo entusiasmo per la politica vera. La trasparenza amministrativa ha contraddistinto il suo agire politico. Noi siamo al suo fianco, soprattutto in questo momento difficile e doloroso per lui e i suoi familiari perché da anni combattiamo la stessa battaglia". Conia ed il padre hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili delle minacce. (segue) (Ren)