Baby gang: vandalizzato albero nella Galleria Umberto di Napoli

- La scorsa notte ignoti hanno vandalizzato e portato via l'albero 'dei desideri' istallato all'interno della Galleria Umberto I di Napoli. Danneggiati anche i rosoni e i marmi della Galleria, in quanto i vandali avrebbero usato seghe e martelli per tagliare il tronco. "Il suo abbattimento è il simbolo del fallimento dei controlli notturni delle forze dell'ordine al centro della città che non si accorgono mai di quello che avviene tra la Galleria e i Quartieri Spagnoli dove quasi certamente l'albero è stato portato e nascosto per poi bruciarlo il 17 gennaio per i tradizionali fuochi di Sant'Antonio", ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, secondo il quale "i protagonisti di questo ennesima sfida alla città sono probabilmente sempre gli stessi. Ragazzini organizzati in piccoli gruppi di delinquenti, figli di pregiudicati e camorristi che probabilmente non vanno a scuola perché i loro genitori si disinteressano al loro destino o stanno in galera". "Per cinque notti - ha sottolineato Borrelli con il consigliere della II municipalità di Napoli del Sole che Ride, Salvatore Iodice - ci siamo dati i turni con alcuni volontari e cittadini per evitare che fosse vandalizzato. Purtroppo quat'ultima notte nessuno poteva essere presente in Galleria e subito le piccole bande di delinquenti sono entrate in azione. Se ci fossero stati i cancelli che chiediamo vengano istallati da anni non sarebbe successo nulla". (segue) (Ren)