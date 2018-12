Spettacolo: lunedì a Napoli gli ultimi tre appuntamenti della rassegna Monday dance

- Lunedì 10 dicembre, dalle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Napoli, si terranno gli ultimi appuntamenti della rassegna "Monday dance 2018 - I lunedì della danza". Tre gli spettacoli, che saranno messi in scena in successione: "Lost in this (un)stable life", di e con Nicolas Grimaldi Capitello, "Lumen me lumen", coreografia e danza di Simona Perrella, e "Shoe - Run", concept e coreografia di Macia Del Prete. Dopo gli spettacoli sono previsti incontri, discussioni e interazioni con gli artisti ospiti. Ad aprire la serata sarà "Lost in this (un)stable life", presentato da Compagnia Körper, che sottolinea momenti della vita in cui ci sentiamo fuori luogo e in colpa per qualcosa, rischiando di perdere le cose più importanti della nostra vita. Si commettono molti errori, e, quando la tua vita ti sembra dipinta di nero, arriva il momento di ripulire l’anima, specchiarsi e fare i conti con se stessi e con il tempo, una dilatazione temporale lunga e sfiancante. "Lumen me lumen", proposto da Asmed-Balletto di Sardegna, è la ricerca di una possibile equazione che risolva i contrasti del corpo. E’ il rapporto tra me-qui e me-lì, che si rigenera alla luce di un percorso interiore, di abitazione, mai fissa, dei luoghi e del tempo.La problematicità del dentro e del fuori di uno spazio già “dato”, conduce il corpo a esplorare sensazioni e dinamiche che superano, trasformandosi in gioco degli arti, una netta divisione a beneficio di una formula di coabitazione e di orbitazione. Presentato da ArtGarage, "Shoe – Run" è invece una ritmata partitura coreografica che gioca con la contrapposizione tra controllo e abbandono alla compulsione dell’acquisto.Un elogio della scarpa, che riveste e protegge il piede, come medium tra società e individuo. Oggetto di culto del nostro tempo, essa è appartenenza e status symbol, e veicolo comunicativo dell’emotività più intima, tanto quanto della leggerezza dello spirito. (Ren)