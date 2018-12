Napoli: appello dei Verdi, cittadini aiutino le forze dell'ordine a prendere l'assassino di Antonio Ferraro

- "Aiutate le forze dell'ordine a prendere l'assassino di Antonio. Ribellatevi. Altrimenti gli assassini un domani potrebbero colpire ancora. Non dimentichiamo che la rapina si è svolta alle 19,30 circa con le piazze e le strade del quartiere piene di gente, bambini, famiglie, anziani e mamme con i passeggini. Poteva essere una strage. Bisogna fermare questo criminale prima che uccida un altro innocente". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi della Campania Francesco Emilio Borrelli, invitando i cittadini del quartiere di Antonio Ferraro, il salumiere 64enne morto ieri sera per un infarto dopo un tentativo di rapina nel suo esercizio, ad aiutare le forze dell'ordine nel catturare i delinquenti. Intanto non ferma la fiumana di persone che lasciano fuori alla saracinesca abbassata del negozio fiori, lumini e anche bigliettini di condoglianze. Il rappresentante del dipartimento legalità dei Verdi napoletani Michele Onorato ha affisso questa mattina un cartello proprio fuori al negozio della vittima per ricordarlo e spronare il quartiere. (Ren)