Regione: 25 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Oggi è stata approvata in giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Augusto Ferrari, la delibera che definisce le nuove regole per finanziare il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Al Piemonte sono stati assegnati complessivamente oltre 25 milioni di euro, nel periodo 2017-2020. Si stabilisce che le risorse annualmente disponibili siano destinate in via prioritaria a soddisfare le domande presentate dagli invalidi totali che, tenendo conto delle istanze fino al 31 dicembre 2017, ammontano a 11 milioni e 200 mila euro; in seconda battuta, i fondi serviranno per dare risposta alle domande presentate dagli invalidi parziali che, tenendo conto delle istanze fino al 31 dicembre 2017, ammontano a 6 milioni e 500 mila euro. (segue) (Rep)