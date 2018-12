Campania: Beneduce (Fi), restituire dignità e decoro ai territori per combattere camorra e illegalità

- "La camorra e i fenomeni di illegalità e devianza si combattono attraverso azioni concrete. Bisogna restituire dignità e decoro ai territori partendo da seri interventi di rigenerazione urbana. Solo così è possibile ricostruire il tessuto sociale e culturale delle nostre città". Lo ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia, che lunedì 10 dicembre alle ore 17 presso la Sala Ichòs di San Giovanni a Teduccio, interverrà alla presentazione del libro di Don Aniello Manganiello "Gesù è più forte della camorra". "I nostri quartieri sono pieni di storia, arte e cultura – ha commentato la Beneduce. "I saperi, le intelligenze esistono e resistono anche in zone difficili – ha aggiunto la consigliera – un esempio è la Sala Ichòs di San Giovanni a Teduccio, punto di riferimento di sperimentazione teatrale che ospiterà la presentazione del libro di Don Aniello Manganiello. La testimonianza di Don Aniello è una preziosa occasione per condividere un progetto di riscatto dalla camorra e da ogni forma di devianza facendo rete e risvegliando le coscienze". "Unendo le energie e andando avanti con convinzione e con forza in un percorso di legalità condivisa è possibile dare ai giovani delle opportunità di vita e tenerli lontani dai circuiti criminali", ha concluso la Beneduce. (Ren)