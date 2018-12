Ambiente: Regione, erogati 1,2 milioni per la riqualificazione delle sponde di laghi e fiumi (2)

- All’approvazione della graduatoria seguirà ora la realizzazione dei lavori localizzati lungo le aste fluviali dei torrenti Pellice, Orba, Triversa, Stura di Ovada, Bormida di Millesimo, fiume Sesia e rio Preit. I lavori si dovranno concludere entro i prossimi due anni. Proprio nella giornata odierna, la Giunta regionale ha deliberato uno stanziamento di ulteriori 3 milioni e mezzo, di cui circa 50mila euro andranno a dare piena copertura alle 7 richieste di contributo ammesse a finanziamento col bando pregresso, 3 milioni e 300mila euro saranno utilizzati per finanziare altri progetti analoghi (per i quali il relativo bando dovrà partire a breve), mentre 130mila euro serviranno per interventi di gestione conservativa della vegetazione perifluviale. (segue) (Rep)