Napoli: istituita area pedonale in zona presepi con accesi controllati

- La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese, ha approvato la delibera che istituisce l'Area Pedonale di via dei Tribunali. L'Area Pedonale di via dei Tribunali si estende dall'intersezione con via Duomo fino all'intersezione con via Atri e via Nilo comprensiva delle stradine che vi si innestano fino all'intersezione con via Pisanelli, via Anticaglia e via San Giuseppe dei Ruffi, in particolare: piazza dei Gerolomini, vico dei Gerolomini, piazza San Gaetano, vico Giganti, piazzetta Giganti, vico Cinque Santi, vico San Pellegrino, vicoletto I San Paolo, vicoletto II San Paolo, vico Scorziata, Fondaco San Paolo, via San Paolo, vico Storto Purgatorio ad Arco, vico Purgatorio ad Arco. In attesa dell'istallazione dei varchi di controllo degli accessi l'area pedonale sarà attiva dal lunedì al sabato e festivi, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 22:00, e la domenica, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle 15:00. (segue) (Ren)