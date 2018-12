Teatro: al Nest spettacolo scritto dai detenuti del carcere minorile di Airola

- Arriva al Nest, il Napoli Est teatro, il 14 dicembre ore 18 e 15 dicembre ore 21 il testo teatrale nato grazie al percorso di formazione professionale sui mestieri teatrali all’interno del Istituto penitenziario minorile di Airola, in provincia di Benevento, promosso da Co2 Onlus nell’ambito di Il palcoscenico della legalità, progetto innovativo che vede la collaborazione a livello nazionale di teatri, istituti penali per minori, scuole, università e società civile, in cui il teatro diventa strumento di educazione alla legalità. Il percorso di formazione ha coinvolto i detenuti del carcere minorile di Airola. Alcuni di loro, a sedici anni, sono già padri, altri non sanno nè leggere nè scrivere, a scuola non ci sono mai andati e se ci sono andati, sono rimasti nei corridoi, senza mai entrare in aula, senza mai avere rapporti con gli altri compagni. C’è chi è destinato a succedere al padre che è il galera, sono boss in erba, i cosiddetti baby boss che si allenano, anche in carcere, a dimostrare con la violenza che sono loro a comandare. Lo spettacolo mette in scena una favola per piccoli e per grandi, che ci riguarda tutti, perché parla di infanzia, adolescenza, smarrimento, confusione e voglia di un futuro migliore, per tutti. Si ringrazia il Teatro di San Carlo per i costumi di scena.(Ren)