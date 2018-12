Musica: eredi donano pianoforte di Mercadante al Conservatorio San Pietro a Majella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata memorabile per la musica napoletana e per lo storico Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Stamane infatti gli eredi di Saverio Mercadante hanno donato il pianoforte Pleyel del maestro L'evento è stato illustrato in una conferenza stampa di presentazione davanti a numerose scolaresche accorse per ricordare Mercadante a cui sarà dedicato un concerto il giorno 11 dicembre con una giornata dedicata alla musica del maestro. Alla conferenza hanno partecipato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale e membro della commissione cultura che ha fatto da tramite tra i familiari di Mercadante e il Conservatorio. Pasquale Scialò, compositore e musicologo che ha tracciato il profile del grande maestro napoletano. Carlo Mormile, pianista e compositore. Maestro presso il conservatorio di San Pietro a Majella che ne ha evidenziato le qualità musicali. Il maestro Giovanni Rea che ha organizzato il concerto in onore di Mercadante e Francesco Rodriguez, erede Saverio Mercadante. "Tramite il consigliere Borrelli – ha detto Francesco Rodriguez - volevamo regalare lo strumento innanzitutto al Teatro Stabile di Napoli a lui dedicato ma siamo stati trattati in modo superficiale e disinteressato. Dopo un primo contatto non si sono neanche degnati di risponderci più. Per fortuna il Direttore del Conservatorio Carmine Santaniello appena appresa la vicenda si è subito prodigato per posizionarlo nell'area museale dell'edificio". (segue) (Ren)