Frattamaggiore (Na): Malerba (M5S) in via Siepe Nuova si pulisce ma discarica resta (2)

- "Sebbene l'assessore al ramo abbia riferito che la Regione risulti aver ottemperato a quanto stabilito dalla sentenza dei giudici amministrativi – rivela Malerba -, rimuovendo i rifiuti in questione, nella stessa giornata abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo a seguito del quale abbiamo verificato e documentato che la situazione non è affatto cambiata. Delle due l'una. O c'è stata approssimazione nell'intervento eseguito dal Comune di Frattamaggiore in danno della Regione Campania. O che ci sia stata negligenza nell'applicazione di misure di prevenzione, in aggiunta al fenomeno dell'inciviltà dilagante, tenuto conto che gli interventi non possono concludersi con la mera rimozione di spazzatura, ma è necessario dar vita a successivi e costanti servizi di vigilanza e di custodia, così da prevenire l'abbandono di rifiuti e altri inerti che continuano ad alimentare una vera e propria bomba ecologica. Nei prossimi giorni, accogliendo l'impegno dell'assessore Bonavitacola, effettueremo un nuovo sopralluogo con tecnici e dipendenti degli enti preposti" ha concluso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Tommaso Malerba. (Ren)