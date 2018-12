Regione: in assestamento bilancio copertura borse di studio e stabilità Teatro Regio (3)

- Pareri positivi sono stati deliberati anche per disegni di legge di incorporazione: del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia in provincia di Vercelli e del Comune di Camo in quello di Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo. Altri ancora per disegni di legge di istituzione di nuovi comuni: di Quaregna Cerreto mediante fusione di Quaregna e di Cerreto in Provincia di Biella; di Valchiusa mediante fusione di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città Metropolitana di Torino; di Valdilana mediante fusione di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in Provincia di Biella. Importante quest’ultima fusione perché porterà alla creazione, nei primi mesi del 2019, di una nuova entità comunale di oltre 12 mila abitanti. (segue) (Rep)