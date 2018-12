Camorra: arrestato latitante nel napoletano (2)

- Teano, ora rinchiudo nel carcere di Secondigliano, insieme ad altri presunti affiliati al clan, avrebbe tentato di imporre un pizzo di 3mila euro al mese al titolare di una associazione che si occupa di trasporto infermi, minacciando ripetutamente il titolare. Si tratta, in particolare, di tre episodi: i malviventi avrebbero fatto visita alla vittima la prima volta tra settembre e ottobre, per avanzare la richiesta, una seconda volta per reiterarla, mentre nella terza occasione il titolare dell'associazione riuscì a darsi alla fuga appena li vide. (Ren)