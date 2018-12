Napoli: Fasano (Ugl), corse notturne funicolare se garantiti sicurezza e accordi migliorativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo disponibili, nell’interesse della città, a trovare un’intesa che preveda il prolungamento notturno dell’orario di servizio del sabato sulla funicolare centrale, ciò nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo aziendale del 30 ottobre 2015, contestualizzato negli attuali organici, e con l’impegno dell’Anm a rivederlo a beneficio dei lavoratori quando le condizioni economiche dell’azienda miglioreranno e cercando di trovare un accordo anche per alcune famiglie professionali, ad oggi non contemplate”. E’ quanto è annunciato il segretario provinciale della Ugl Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, in vista dell’incontro che il sindacato oggi terrà con i vertici aziendali. “Come lavoratori e come sindacato, teniamo fortemente al trasporto pubblico per i cittadini e per i turisti e, alla pari, teniamo alla sicurezza, alla salute e alle condizioni di lavoro del personale di Anm, che oggi sono molto carenti, viste le continue aggressioni che essi subiscono, ma siamo pronti a ricercare un accordo sui prolungamenti notturni, nonostante gli incentivi previsti siano pari a 18 euro o, addirittura, a zero euro, pur di offrire un servizio alla cittadinanza" – continua Fasano, sottolineando che “il sindacato e tutti i lavoratori stanno dando un fondamentale contributo per il risanamento dell’azienda e, se oggi essa è ancora in piedi e le sue condizioni stanno migliorando, è soprattutto grazie alla abnegazione di noi tutti”.(Ren)