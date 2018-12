Volontariato: il 9 dicembre evento benefico "Scampia in festa"

- Si terrà il prossimo 9 dicembre, a partire dalle ore 19.00, a Scampia (piazza Giovanni Paolo II – ex piazza grandi eventi), Napoli, l'iniziativa benefica "Scampia in festa" organizzata dalla Consigliera della VIII Municipalità di Napoli Rita Froncillo in collaborazione con la associazione "Genitori Insieme onlus", presente anche all'interno dell'ospedale Pausilipon di Napoli, con la stessa struttura sanitaria e con il patrocinio morale della VIII Municipalità di Napoli. L'evento è nato grazie ad un lavoro di coordinamento svolto in questi mesi dalla Consigliera della stessa municipalità di Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia in collaborazione con Silvia Canò (Nuova Voce di Scampia). L'obiettivo sarà quello di raccogliere fondi da destinare alle associazioni che operano all'interno dell'ospedale pediatrico Pausilipon, al fine di acquistare strumentazioni digitali da destinare ai bambini ospiti della struttura. All'iniziativa prenderanno parte diversi cantanti partenopei che hanno deciso di aderire in forma totalmente gratuita. A rappresentare l'Ospedale Pausilipon vi saranno il Dott. Giovanni Varchetta, Coordinatore U. O. Diagnostica per Immagini e il Dott. Domenico Ripaldi, Direttore del Dipartimento Oncologia Pediatrica. Per l'associazione "Genitori Insieme onlus" saranno presenti Fiorella di Fiore (Presidente), Enzo Iamunno (vicepresidente), Marco Marmorino e Paolo Donnarumma (consiglio direttivo). "Dietro al lavoro quotidiano svolto con alta professionalità dai medici del Pausilipon e dalle associazioni che operano all'interno della struttura vi è un intero mondo di esperienze positive e virtuose ai molti sconosciuto che grazie a queste iniziative vogliamo portare all'esterno", ha dichiarato la consigliera Froncillo. All'evento prenderà parte anche il Deputato europeo Andrea Cozzolino.(Ren)