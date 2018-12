Campania: 5 milioni alle imprese del Sannio danneggiate dagli eventi calamitosi del 2015

- A seguito dell'Avviso pubblico emanato dalla Regione Campania lo scorso luglio per l'ammissione ai contributi in favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2015, il Dipartimento della Protezione civile ha preso atto, con Decreto del Capo Dipartimento, dell'elenco dei beneficiari - 54 imprese - e definito il valore complessivo dei contributi erogabili in 5.895.212,51 euro.(Ren)