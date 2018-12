Sanità: Borrelli (Verdi), carabinieri chiudono bar e ristorante del San Giovanni Bosco

- I carabinieri della Compagnia Stella e del Nas di Napoli hanno sequestrato, per mancanza di autorizzazioni, il bar e il ristorante dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove, agli inizi dello scorso novembre, una anziana paziente dello Sri Lanka, intubata, venne letteralmente presa d'assalto dalle formiche nel suo letto."Bene hanno fatto i carabinieri a verificare le infiltrazioni in questo ospedale e ad effettuarne la chiusura. Da tempo – ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli membro della commissione sanità e autore della denuncia sulla vicende formiche - segnaliamo la situazione incredibile del parcheggio, del bar e del ristorante all'interno dell'ospedale. Nel 2014 furono proprio queste tra le aziende sequestrate nell'ambito dell'operazione contro il clan Contini. Le società, secondo gli inquirenti, erano appunto riferibili a un affiliato del clan: Giuseppe de Rosa, arrestato sia per la partecipazione al sodalizio criminale sia in relazione al suo coinvolgimento in gravissimi episodi di usura ed estorsione. Tra l'altro dopo un mio question time è emerso addirittura che il bar e il ristorante sarebbero morosi da anni nei confronti della Asl oltre che oramai con contratti scaduti. Le autorizzazioni non potevano esserci e per quanto mi riguarda dovevano essere chiusi e bonificati da tempo per poi affidarli tramite nuove e regolari gare d'appalto che sarebbero state bandite ultimamente dopo mie innumerevoli richieste". (segue) (Ren)