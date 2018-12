Sanità: Borrelli (Verdi), carabinieri chiudono bar e ristorante del San Giovanni Bosco (2)

- "Segnaliamo inoltre – ha aggiunto Borrelli - l'assurda proroga per le ditte di pulizia che operano all'interno del San Giovanni Bosco da circa 15 anni senza nuove gare d'appalto. E' palese poi la gestione in mano alla criminalità del parcheggio dell'ospedale che fu anche sequestrato dalla magistratura e che ancora oggi è nelle mani di diversi parcheggiatori abusivi". "Credo fosse davvero assurda la presenza di un ristorante aperto anche al pubblico all'interno di un pronto soccorso. In questo modo - conclude Borrelli - si creano gravi disagi a utenti e personale. Noi proponiamo ancora una volta dei presidi fissi delle forze dell'ordine nelle strutture sanitarie e che, in particolare, ci sia un presidio fisso nel parcheggio del Don Bosco, circondato da ambienti criminali e delinquenziali. Non basta fare pulizia all'interno dell'ospedale, bisogna farla anche fuori perchè nella struttura si sente ancora oggi una puzza insopportabile di camorra". (Ren)