Campania: finanziamenti regionali per percorso ciclabile cittadino a Marigliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati i finanziamenti regionali per la realizzazione di un percorso ciclabile lungo Corso Umberto I a Marigliano (Na), snodo nevralgico della viabilità cittadina nonché strada principale della città. Il comune di Marigliano ha beneficiato dell'attuazione del DM n.468/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Programma della Regione Campania per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina". L' importo totale del cofinanziamento della Regione Campania ammonta a 371.853,34 euro ed è stato spalmato su 8 comuni. Al comune di Marigliano è stata destinata la cifra di 34.825,40 euro a fronte dei 69mila euro richiesti. (Ren)