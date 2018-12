Unesco: Coldiretti, a un anno riconoscimento ok turismo e lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una battaglia che la Coldiretti continua promuovendo insieme ad altre nove organizzazioni l'Iniziativa Europea dei Cittadini "EatORIGINal – Unmask your food" con una raccolta di firme per estendere l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti, sulla base dei dati del Sistema di Allerta Rapido (RASFF) relativi ai primi nove mesi dell'anno. Un'iniziativa autorizzata dalla stessa Commissione con la Decisione (UE) 2018/1304 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 244 del 28 settembre 2018 che gode del sostegno di numerose organizzazioni e sindacati di rappresentanza al fianco della Coldiretti: dalla Fnsea (il maggior sindacato agricolo francese) alla Ocu (la più grande associazione di consumatori spagnola), da Solidarnosc (storico sindacato polacco) alla Upa (l'Unione dei piccoli agricoltori in Spagna), da Slow Food a Gaia (associazione degli agricoltori greci), da Campagna amica a Fondazione Univerde, fino a Green protein (ONG svedese). E possibile aderire firmando su www.coldiretti.it o www.campagnamica.it (Ren)