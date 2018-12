Regione: in assestamento bilancio copertura borse di studio e stabilità Teatro Regio

- Nella seduta odierna della commissione bilancio, presieduta da Vittorio Barazzotto, è stato liberato per l'aula a maggioranza il disegno di legge 328 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie". Diversi gli emendamenti, tra cui: uno per finanziare il pronto intervento nel sistema neve, un altro per garantire la copertura al 100 per cento delle borse di studio e ancora uno per fronteggiare le emergenze ambientali derivanti dal dissesto idrogeologico conseguente agli eventi alluvionali di quest’anno. Proposte di modifica anche per consentire la costruzione della viabilità d’accesso al nuovo ospedale del Vco ad Ornavasso e per garantire la stabilità finanziaria del Teatro Regio. (segue) (Rep)