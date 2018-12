Autonomie: de Magistris, Di Maio ha venduto il Sud nel contratto con la Lega

- "Aprendo all'autonomia del Veneto a discapito di altre regioni, Luigi Di Maio ha venduto in qualche modo il Mezzogiorno, dove ha preso i voti, perché nel contratto con la Lega Nord, tra i vari punti su cui si sono messi d'accordo, c'è quello di cedere tutto su Veneto e Lombardia. Questo non è autonomia, è dividere definitivamente l'Italia". Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di un'intervista rilasciata a Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold. "Rispetto molto il voto dei veneti e una battaglia per l'autonomia è senza dubbio importante. Ma Di Maio ha responsabilità nazionali e dovrebbe dire la stessa cosa per l'autonomia di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria... Quella a cui pensiamo noi – ha concluso de Magistris – è un'autonomia del Sud mai contro il Nord ma per costruire un'Italia coesa e unita che valorizzi tutte le autonomie, non solo quelle ricche ma anzi a cominciare da quelle povere". (Ren)