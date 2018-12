Camorra: arrestato latitante nel napoletano

- I carabinieri del Comando provinciale di Napoli, unitamente all'aliquota di primo intervento del nucleo Radiomobile, hanno individuato e tratto in arresto Andrea Teano, 36 anni, ritenuto affiliato al clan Cimmino-Caiazzo, operante nel quartiere Vomero di Napoli. L'uomo, destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, era riuscito a sfuggire ad un blitz lo scorso 16 ottobre, rendendosi irreperibile. Teano è stato pedinato e bloccato in un'abitazione popolare nel quartiere napoletano di Pianura in via Conrado Alvaro. (segue) (Ren)