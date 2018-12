Regione: fondi europei per il cinema, pubblicata la graduatoria dei primi film finanziati (2)

- I vari set hanno coinvolto svariate location della città di Torino e provincia, raggiungendo anche altri territori del Piemonte, ad esempio Piasco in provincia di Cuneo. “Grazie a questo bando abbiamo introdotto una misura inedita che include per la prima volta le imprese del settore audiovisivo all’interno dei fondi FESR e dota le aziende del settore, già attive sul nostro territorio o che potranno essere costituite, di uno strumento per essere più competitive – dichiara Antonella Parigi, assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte - Un risultato importante, e un ulteriore sostegno a un comparto per la cui crescita siamo fortemente impegnati”. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 4,5 milioni per il triennio 2018-2020, nell’ambito dei fondi FESR all’interno dell’Asse III (Competitività dei sistemi produttivi): per questo sono previsti ulteriori bandi, per 1,5 milioni di euro all'anno, rivolti a micro, piccole e medie imprese per lo sviluppo di produzioni audiovisive in Piemonte. (Rep)