Sanità: influenza, 533 mila i piemontesi già vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ dunque ancora possibile, per chi non lo avesse fatto, vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nelle strutture delle Asl sul territorio che effettuano la vaccinazione. Come noto, occorrono almeno due settimane prima che il vaccino sia pienamente efficace. La vaccinazione è fortemente raccomandata a tutti coloro che si trovano in condizioni a rischio: i soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e le persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche e che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni. I dati della Rete Sorveglianza Influenza (Influnet), che si avvale della collaborazione di medici e pediatri su tutto il territorio, pubblicati dal SeREMI, riportano per il Piemonte valori di incidenza ancora bassi da inizio della stagione influenzale (3,9 casi per 1000 assistiti). (Rep)