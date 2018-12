Cultura: parte "Chiedi al tuo libraio!”, prima campagna dedicata alle librerie indipendenti piemontesi

- Prende il via oggi "Chiedi al tuo libraio!”, la prima campagna dedicata alle librerie indipendenti piemontesi. E' stata realizzata dalla Regione Piemonte. Si tratta di un’iniziativa nata per promuovere e dare visibilità a un comparto strategico all’interno della filiera regionale legata al libro, con l’obiettivo di valorizzare la figura dei librai, evidenziandone le specificità rispetto alla grande distribuzione e la loro duplice funzione di operatori culturali ed economici. Sono 180 le librerie coinvolte in tutte le province, che esporranno nei prossimi mesi le locandine e un espositore dedicati all’iniziativa. (segue) (Rep)