Cultura: parte "Chiedi al tuo libraio!”, prima campagna dedicata alle librerie indipendenti piemontesi (2)

- La campagna prevede la realizzazione di affissioni in tutte le città capoluogo di provincia, a cadenza quindicinale e per tutto il mese di dicembre, e sui mezzi di trasporto pubblici di Torino, nonché la distribuzione di cartoline nei circuiti Free Cards. Nei prossimi giorni verrà inoltre attivato un sito dedicato – www.librerieindipendentipiemonte.it – dove sarà possibile consultare l’elenco delle librerie incluse e avere aggiornamenti sugli sviluppi del progetto. “Con questo progetto vogliamo esaltare il ruolo delle librerie indipendenti piemontesi come fondamentali presidi culturali del territorio – dichiara Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte – Una funzione di grande importanza che siamo particolarmente impegnati a sostenere, valorizzando anche i librai come imprenditori culturali”. (Rep)