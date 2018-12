Ravello: a Villa Rufolo ‘No smoking, be happy’, campagna di debunking coi ragazzi (2)

- Exibit con polmoni animali che simuleranno quelli umani, slide e altri materiali, permetteranno ai giovani di “toccare con mano” i danni del “flagello fumo”.Gli ultimi dati certificano che in Italia si fuma di più tra i 25 e i 44 anni (il 28%). Nella fascia d’età più giovane tra i 15 e i 24 anni, fuma il 16,2%. Dai primissimi anni Novanta ad oggi il numero dei fumatori tra i giovanissimi – tra gli undici e i 15 anni – in Europa è raddoppiato (dato Plos One- progetto Alec, ageing lungs in european cohorts). L’impennata tra i minorenni è localizzata soprattutto nei Paesi a Sud del Vecchio Continente, Italia compresa. Da questi dati, di assoluta gravità per la salute dei nostri giovani, è partita l’iniziativa nella quale Fondazione Ravello, Fondazione Umberto Veronesi e Comune di Ravello stanno profondendo ogni sforzo per far crescere la consapevolezza nei giovani di quanto sia sciocco farsi volontariamente del male. La gran parte dei moduli mattutini sono quasi del tutto esauriti per la partecipazione massiccia degli studenti e per venire incontro alle richieste di adulti e non che intendono comunque partecipare, sarà possibile telefonare ai numeri 089 857621 e 089 858360 per verificare la disponibilità di posti e prenotare. La settimana della prevenzione del fumo avrà un epilogo straordinario la mattina di sabato 15 dicembre: all’Auditorium Oscar Niemeyer si parlerà di “Modelli di vita, prevenzione e cura delle patologie oncologiche” con ricercatori e medici fra i più autorevoli d’Italia grazie alla collaborazione con la Fondazione “Scuola Medica Salernitana” e l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS “Fondazione G.Pascale”. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma della giornata che offrirà al pubblico la possibilità di interloquire con le straordinarie professionalità presenti. (Ren)