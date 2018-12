Unesco: Coldiretti, a un anno riconoscimento ok turismo e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le stime – ha confermato la Coldiretti - parlano di un aumento del 7% delle presenze turistiche in Campania nel 2018 spinto dagli stranieri, con l'aggiunta ai flussi storici di inglesi, americani, tedeschi e francesi, di vacanzieri originari di Paesi quali Cina, Russia e Argentina, particolarmente golosi del tradizione enogastronomica italiana”. “Il giro d'affari del comparto pizza nel 2018 è cresciuto su valori superiori ai 30 miliardi l'anno, che corrispondono a un fatturato stimato in 15 miliardi. Dopo il riconoscimento Unesco si contano 127.000 pizzerie nel 2018 rispetto alle 125.300 censite nel 2015 con la Campania che – ha precisato la Coldiretti - è la regione che ha il maggior numero di attività inerenti alla pizza, con il 16% sul totale delle pizzerie (e simili). Una crescita che sostiene l'occupazione stimata dalla Coldiretti nel 2018 di 100.000 addetti a tempo pieno e a di altrettanti 100.000 nel weekend. L'impatto dei circa 5 milioni di pizze sfornate al giorno – conclude la Coldiretti - si fa sentire anche sulla produzione agroalimentare in termini di ingredienti utilizzati durante tutto l'anno con circa 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro che, anche per la spinta del riconoscimento Unesco, è stata tutelata nel 2018 dall'obbligo di indicare l'origine in etichetta, per impedire che vengano spacciati prodotti importati come Made in Italy”. (segue) (Ren)