Regione: in assestamento bilancio copertura borse di studio e stabilità Teatro Regio (4)

- Infine è stato dato anche parere preventivo positivo sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal fondo investimenti per la stabilità finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell’importo di euro 250.000”. In sesta M5s chiede approfondimenti su Museo di Scienze naturali e Reggia di Venaria. Una seduta congiunta sul Museo regionale di Scienze naturali con la commissione Cultura del Comune di Torino, su istanza di quest'ultima, è stata richiesta in sesta dalla consigliera del M5s Francesca Frediani, che ha anche proposto una sessione dedicata ad approfondimenti sulla vicenda della Reggia di Venaria che vede contrapposti il consiglio di amministrazione del Consorzio e il direttore Mario Turetta. La Commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge in materia di politiche giovanili presentato dall'assessora Monica Cerutti. (Rep)