Sanità: influenza, 533 mila i piemontesi già vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre settimane dall’inizio della campagna vaccinale, sono oltre 533.000 i cittadini piemontesi che, in base alle registrazioni effettuate sulla piattaforma online dai medici e dai pediatri, si sono vaccinati seguendo le indicazioni della Regione e delle autorità sanitarie. Un dato superiore a quello registrato lo scorso anno, nello stesso periodo, e che lascia presagire un aumento del numero finale dei vaccinati. La Regione Piemonte per fare fronte alle richieste ha ordinato in totale circa 700.000 dosi di vaccino tetravalente che sono state consegnate. (segue) (Rep)