Napoli: moto con due persone a bordo tenta di investire agenti polizia municipale

- Gli Agenti della Polizia Municipale hanno rinvenuto una pistola calibro 38 caduta da una moto che percorreva Vico Santa Maria la Neve a grande velocità nei pressi della Torretta. Gli Agenti appartenenti alla U.O. Chiaia, intenti in zona a verbalizzare un parcheggiatore abusivo, hanno rischiato di essere investiti dalla moto con targa coperta con a bordo due persone. I poliziotti si sono immediatamente messi all'inseguimento della moto che si era data alla fuga sfrecciando nel dedalo dei vicoli della Torretta. Durante la fuga ai due soggetti è caduto un oggetto che si è rivelata una pistola con matricola abrasa e con un proiettile con ogiva in piombo e testa forata. Durante le operazioni di ricerca dei malviventi gli Agenti hanno individuato una volta tufacea ben nascosta con molti fori adatti ad essere utilizzati come nascondiglio per oggetti correlati ad attività illecite.(Ren)