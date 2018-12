Premi: Arcobaleno Napoletano, Amedeo Manzo ‘professionista dell'anno’

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha premiato Amedeo Manzo come Professionista dell'anno nell'ambito della settima edizione del Premio "L'Arcobaleno Napoletano", ideato dall'attrice Anna Capasso e dedicato alla memoria di Ileana Bagnaro. Tante le eccellenze campane del mondo dello sport, della cultura, della musica, del teatro e dell'imprenditoria protagoniste al teatro Sannazaro a Napoli. La direzione artistica della manifestazione è affidata al giornalista del Roma, Diego Paura, mentre a condurre la serata è stata Fatima Trotta con le incursioni di Enzo Calabrese. La manifestazione si svolge con il patrocinio morale del Comune e con la collaborazione della Fondazione Melanoma onlus guidata da Paolo Ascierto, oncologo presso l'Istituto dei tumori "Pascale" di Napoli. "Un orgoglio poter mettere a disposizione di questa città la mia professionalità. ritengo importante che tutti ci mettiamo insieme per il bene di Napoli e dei napoletani e i protagonisti di questa iniziativa vanno tutti in questa direzione", ha dichiarato Amedeo Manzo.(Ren)