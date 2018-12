Salerno: Gallozzi e Boccia domani a scuola formazione politica di Forza Italia a Cava

- Domani, venerdì 7 Dicembre, il secondo appuntamento della scuola di formazione politica di Forza Italia 'Domenico Gasparri- Costruire Libertà'. A Cava de'Tirreni, alle ore 18 presso l'Hotel Holiday Inn, l'appuntamento è sul tema 'Il Paese riparte se riparte l'economia. Sostenere chi crea ricchezza'. Con i vertici provinciali di Forza Italia, gli amministratori ed i parlamentari, fra i relatori Gigi Casciello, ci saranno l'imprenditore Agostino Gallozzi ed il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia. L'incontrò sarà moderato dal direttore di Salerno Economy, Ernesto Pappalardo. "Come per la prima edizione anche la seconda si caratterizza per l'apertura alla società civile, alle migliori eccellenze del Paese. Sarà una occasione per tutti noi" ha sottolineato il direttore del corso, Pasquale Santoriello che, con il gruppo 'azzurro' di Cava, anima l'iniziativa.(Ren)