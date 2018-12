Villaricca (Na): al via seconda edizione tour “ci prendiamo cura di te”

- Ha preso il via oggi da Villaricca la seconda edizione del tour “Ci prendiamo cura di te”, iniziativa di promozione in piazza dello screening oncologico realizzata dall’ASL Napoli 2 Nord con il supporto di undici Amministrazioni dei Comuni del territorio. Si tratta di un programma di offerta attiva di pap test, visita senologica e consegna dei kit per lo screening del tumore del colon retto che si effettuerà “piazza per piazza” a partire da domani fino al prossimo 18 dicembre. Il tour si avvale di una “clinica mobile” che ospita due ambulatori viaggianti e uno stand di 40 metri quadri in cui si effettuano gratuitamente pap test e visite senologiche. Inoltre, in uno spazio antistante è stato allestito una “hospitality” presso cui si distribuiscono kit per lo screening del colon retto e si prenotano mammografie presso le sedi dell’ASL. Il tour, della durata di tredici giorni, toccherà i Comuni di Villaricca, Giugliano, Ischia, Forio, Procida, Melito, Mugnano, Pozzuoli, Quarto, Marano, Qualiano. Presso l’ASL Napoli 2 Nord il solo screening del tumore del colon retto partito solo 1 anno e mezzo fa ha già coinvolto 46630 cittadini e salvato la vita di 94 persone, che hanno potuto sottoporsi precocemente alle terapie.(Ren)