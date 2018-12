Cyberbullismo: lunedì convegno a Istituto Italiano Studi Filosofici

- Nell' autorevole cornice del Palazzo Serra di Cassano in via Monte di Dio 14, ospite dell'Istituo Italiano per gli Studi Filosofici, lunedi' 10 p.v. Alle ore 16, si terrà un convegno sul tema in epigrafe, organizzato dal Lions Club Napoli Svevo e l'associazione L'Agapé con i Lions Clubs Chiaia, Maschio Angioino, Lamont Young Camaldoli, Cittadinanza Umanitaria, con lo scopo di approfondire i profili penali, giuridici, psicologici e gli strumenti per un efficace contrasto e prevenzione di un fenomeno che ha assunto dimensioni significative nella nostra società. Le enorme potenzialità offerte dalla rete per lo sviluppo sociale nascondono seri pericoli nel caso di usi distorti, specialmente da parte dei giovani, con conseguenze che possono essere molto gravi . Conoscere e comprenderne le dinamiche ed i rischi attraverso l'esperienza ed il confronto tra esperti del settore è l'obiettivo dell'evento curato da Raffaele Zocchi ed Amelia Focaccio, che vedra' gli autorevoli interventi di Fulvia Russo Presidente Lions Club Napoli Svevo e presidente della Fondazione Il Meglio di te - ONLUS, di Annamaria Santangelo Psicoterapeuta e Presidente Associazione L’Agapè, Domenico Airoma Procuratore Aggiunto della Repubblica Tribunale Napoli Nord, Daniele De Martino Dirigente Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, Giancarlo Posteraro Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la scrittrice Daniela Iachetti e delle psicologhe Mariella Boccia ed Eugenia Ferrara , sotto l'attenta moderazione di Nicola Saldutti del Corriere della Sera. Il saluto istituzionale sarà dato dall'Assessore del Comune di Napoli Alessandra Clemente e quello finale da Antonino Magliulo Presidente 1.a Circoscrizione Lions. Il convegno rappresenta la prima tappa di un percorso che porterà il dibattito su questo tema nelle scuole, rivolto a studenti, docenti e genitori Hanno concesso il patrocinio Consiglio Regionale della Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania e CSV Napoli. Tutte le informazioni sono comunicate sulla pagina Facebook dell’ASL Napoli 2 Nord.(Ren)