Educazione: seconda giornata seminario su ‘cura dei luoghi’ organizzato da Miur

- Domani, venerdì 7 dicembre, a Napoli, la seconda giornata del seminario nazionale "Educare alla bellezza e alla cura dei luoghi", che ha riunito dirigenti, insegnanti, educatori a ragionare su scuola interculturale e periferie. Le due giornate di lavoro sono state promosse dal MIUR, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Comune di Napoli, in collaborazione Goethe Institute, ISTAT, con le scuole IC Bonghi, IC Bovio Colletta, IC Alpi Levi, Liceo Villari, e con le associazioni LTM (Laici Terzo Mondo), Quartieri Spagnoli, e Cooperativa sociale Dedalus. A partire dalle 9,30 e fino alle 13,30, in un momento plenario presso l'Istituto Casanova, in Piazzetta Casanova (Via San Sebastiano) a partire dai report che illustreranno i contenuti e le proposte che saranno emerse dai workshop tematici, vi sarà un confronto tra esperti nazionali e decisori per definire alcune indicazioni e orientamenti di policy locale e nazionale. Interverranno: Luigi de Magistris Sindaco di Napoli (9,30 circa); Luisa Franzese Direttore Generale USR Campania; Clelia Caiazza, MIUR Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la partecipazione; Laura Marmorale assessore all'immigrazione e al contrasto alle nuove povertà del Comune di Napoli; Federica Patti, assessore all'istruzione e all'edilizia scolastica, Città di Torino; Cinzia Conti ISTAT Nazionale; Franco Lorenzoni maestro elementare e coordinatore della Casa laboratorio Cenci; Padre Laurent Mazas direttore "Cortile dei Gentili" del Pontificio Consiglio della Cultura di Roma; Milena Piscozzo, dirigente scolastico, Rete scuole delle periferie di Milano; Vinicio Ongini, Miur. I lavori saranno conclusi da Annamaria Palmieri, Assessore alla Scuola e Istruzione del Comune di Napoli.(Ren)