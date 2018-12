Napoli: consigliere Borrelli incontra lavoratori dell'American Laundry Ospedaliera

- "Dopo aver incontrato una delegazione di lavoratori – ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, a margine della protesta dei dipendenti che hanno anche bloccato per diversi minuti la strada e il traffico davanti alla sede del governo - ho chiesto al Prefetto di Napoli di nominare subito un amministratore giudiziario straordinario dell'American Laundry Ospedaliera che si occupa del lavaggio industriale negli ospedali campani. Questa società ha avuto una interdittiva antimafia e ha inchieste gravissime di camorra che la riguardano. Per salvaguardare i lavoratori onesti e cacciare a pedate i camorristi bisogna subito commissariarla". "L'American Laundry Ospedaliera spa fino al 2000 ha vissuto e prosperato – ha aggiunto Borrelli – poi dal 2000 al 2008 è stata presa d'assalto da diverse organizzazioni criminali che fiutarono l'affare e l'hanno saccheggiata e distrutta. Il servizio è peggiorato e sono nati molti problemi di gestione. L'azienda continuerà almeno per una prima fase a prestare servizio agli ospedali per evitare situazioni gravi di disagio. Anche questa società a causa dei clan fallisce e mette in difficoltà centinaia di dipendenti che stiamo cercando di aiutare. Si tratta dell'ennesima brutta storia e dimostrazione che in nessun modo la camorra fa il bene del territorio e dell'imprenditoria limitandosi sempre a un'azione predatoria e distruttiva".(Ren)