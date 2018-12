No Tav: Panini (dem), in piazza l’8 dicembre per non tradire i movimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche il segretario nazionale di demA, Enrico Panini alla manifestazione in programma per sabato 8 dicembre a Torino. Nell'ambito della Giornata Nazionale contro le Grandi Opere Inutili, decine di sigle e comitati si sono dati appuntamento nel capoluogo regionale piemontese assieme al movimento No Tav. Altri cortei si terranno a Melendugno o Niscemi. "Saremo a Torino per chiedere un cambio di rotta netto – ha detto Enrico Panini – ad un governo incapace di decidere sul Terzo Valico così come sul Mous in Sicilia o sulla Tap in Puglia. Durante la campagna elettorale il Movimento Cinque Stelle aveva promesso il blocco di queste opere dannose e inutili per il Paese. Ma così non è stato. Come abbiamo detto a Roma durante l'assemblea del primo dicembre, è stato un tradimento in piena regola. Ecco perché saremo a Torino, come siamo stati a Riace, anche con la fascia tricolore del comune di Napoli. Saremo al fianco di quelle decine di realtà territoriali che da anni lottano contro la Tav in val di Susa, contro il Terzo Valico e tutti gli altri cantieri la cui utilità non può essere definita con un'analisi costi-benefici. In gioco c'è la devastazione di interi territori, che non hanno mai delegato a nessuno le loro istanze, anche se la propaganda pentastellata vorrebbe far credere il contrario". Dopodichè il segretario nazionale di demA ha così concluso: "Il nostro movimento è ben radicato in Piemonte come in altre regioni dove si lotta da anni per i beni comuni, per l'acqua pubblica, per una nuova politica energetica che salvi il pianeta dal disastro annunciato anche nel corso della conferenza di Katowice. Con la partecipazione alla marcia dell'otto dicembre questo legame si rafforza e si consolida, perché noi non tradiremo mai i movimenti, quelli veri. Noi non ci alleeremo mai con la Lega di Salvini, ossia con chi dice che bisogna costruire di tutto, senza mai ascoltare i territori".(Ren)