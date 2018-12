Occupazione: Caffè Hag, siglato l'accordo per 52 esuberi con incentivo a esodo (2)

- Ai lavoratori interessati a essere ricollocati in altre società del gruppo, inoltre, Jde mette a disposizione 2 posizioni presso la sede di Milano, altrettante in quella di Mollet del Vallès, in Spagna e 15 nello stabilimento di Andrezieux in Francia. L’accordo prevede anche un servizio di outplacement per sostenere i lavoratori nella ricerca di nuova occupazione e un ulteriore incentivo per agevolare la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione o riqualificazione professionale. Nel corso della riunione, l’azienda ha spiegato che sta individuando un consulente esterno per favorire la ricerca di potenziali acquirenti interessati a rilevare il sito di Andezeno. (segue) (Rep)