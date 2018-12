Campania: stanziati dalla giunta regionale 2 milioni per percorsi formativi a favore dei disabili

- La giunta regionale della Campania ha stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro per percorsi formativi a favore dei disabili. "Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Formazione ed alle Pari opportunità Chiara Marciani - di un importante intervento che ha come finalità l’inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità". I percorsi formativi valorizzeranno attraverso percorsi non formali ed informali le competenze e le conoscenze utili al raggiungimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è promuovere le capacità dei soggetti disabili individuando figure professionali al passo con i tempi, superando lo stereotipo secondo cui solo poche e classiche figure professionali possano essere oggetto di formazione per disabili. Sono invece molti gli ambiti in cui lavorare: dall’agroalimentare, al turismo, al settore informatico. "Prosegue l'impegno straordinario della Regione sui temi della disabilità e del sostegno alle fasce più deboli - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca. Ieri abbiamo incontrato le associazioni ed abbiamo annunciato il rifinanziamento della legge 41 per offrire più sostegno, servizi e assistenza ai disabili. Abbiamo previsto il raddoppio dei fondi per garantire loro sempre più diritti e opportunità". (Ren)