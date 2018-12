Ravello: a Villa Rufolo ‘No smoking, be happy’, campagna di debunking coi ragazzi

- Il fumo è la principale causa di tumori al mondo come azione volontaria liberamente e direttamente determinata da una singola persona. Avere consapevolezza e coscienza di questa verità, dovrebbe essere sufficiente per comprendere il livello di follia che attanaglia i fumatori, e decidere di smettere o, meglio ancora, di non iniziare a fumare. La Fondazione Ravello – Villa Rufolo ha avviato da alcuni mesi la sua campagna che si ispira agli insegnamenti di Francis Nevile Reid che, quale proprietario di Villa Rufolo, praticò a Ravello la responsabilità sociale di impresa già nella seconda metà dell’ottocento. Un dovere che tutti i soggetti di impresa dovrebbero avvertire, a maggior ragione un soggetto di impresa culturale qual è la Fondazione Ravello. L’Amministrazione Comunale di Ravello ha da subito affiancato la Fondazione Ravello, anche nella sua qualità di Socio Fondatore, in questa campagna di civiltà tesa a migliorare sempre più le condizioni di vita, non solo dei cittadini di Ravello ma anche dei numerosi turisti che qui soggiornano. Dopo l’avvio della campagna “Non siamo contro i fumatori, ma a favore dei non fumatori” (http://villarufolo.com/lartedismettere/ – come già annunciato dal direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano – prende il via la fase due “no smoking be happy” che, dal 10 al 14 dicembre prossimo, vedrà protagonisti i giovani e i giovanissimi studenti della Costa d’Amalfi e non solo. La preziosa collaborazione con la Fondazione Veronesi, che Fondazione Ravello ha avviato già da diversi anni, porterà a Villa Rufolo la mostra “no smoking be happy” dal 10 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019, mentre dal 10 al 14 dicembre come detto, scolaresche provenienti dalla Costa d’Amalfi, ma anche da Angri, Cava e Salerno, parteciperanno in Villa Rufolo ad incontri con divulgatori della Fondazione Veronesi che interagiranno con loro per sensibilizzarli sui rischi ed i pericoli del fumo. (segue) (Ren)