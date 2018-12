Scuola: domani a Napoli il seminario nazionale "Educare alla bellezza e alla cura dei luoghi" (2)

- Sempre nel pomeriggio si terrà a cura dell'Istat nazionale, presso il centro interculturale "Officine Gomitoli" un laboratorio, con alcuni alunni delle scuole della città, dal titolo: "Fare indagine con i ragazzi. Il questionario nazionale ISTAT su comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri dei giovani a scuola". Alle 19.00, ancora, al "Lanificio25" - piazza Enrico de Nicola 46" - vi sarà un momento musicale aperto alla città con il concerto di "Sandro Joyeux". Il venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, in un momento plenario presso l'Istituto Casanova, in piazzetta Casanova, a partire dai report che illustreranno i contenuti e le proposte che saranno emerse dai workshop tematici, vi sarà un confronto tra esperti nazionali e decisori per definire alcune indicazioni e orientamenti di policy locale e nazionale. Interverranno, tra gli altri: il sindaco di Napoli Luigi de Magistris; Luisa Franzese, direttore generale Usr Campania; Clelia Caiazza, della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione del Miur; Laura Marmorale, assessore all'Immigrazione e al Contrasto alle nuove povertà del comune di Napoli; Federica Patti, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica della città di Torino; Cinzia Conti per Istat; Padre Laurent Mazas, direttore del "Cortile dei Gentili" del Pontificio Consiglio della Cultura di Roma. (Ren)