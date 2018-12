Musica: a Napoli la tre giorni della Pietà de' Turchini sulle antiche corde d'Italia (2)

- Sabato 8 dicembre alle 18, invece, la formazione tutta al femminile "Ensemble Giardino di Delizie" (Katarzyna Solecka, violino, Ewa Augustynowicz, violino, Cristina Vidoni, violoncello, Elisabetta Ferri, organo) suonerà "Essere Corelli", il programma che ripercorre l'esperienza barocca dei compositori attivi nella Roma del primo Seicento, a cominciare dal genio ravennate Arcangelo Corelli, antesignano del linguaggio orchestrale e violinistico del primo Settecento in tutta l'Europa. Domenica 9 dicembre alle 12, infine, l'Ensemble Mare Nostrum (Furio Zanasi, baritono; Simone Vallerotonda, arciliuto, chitarra, tiorba e chitarra barocca; Lucia Adelaide Di Nicola, clavicembalo), diretto da Andrea De Carlo, proporrà "Il Canto di Roma", in collaborazione con il Festival Alessandro Stradella di Viterbo, viaggio musicale nella vocalità nella capitale dal Medioevo al Rinascimento, e fino al Barocco, tra scritture per le celebrazioni e stornelli popolareschi. (Ren)