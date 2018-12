Musica: venerdì il via a Napoli alla rassegna "Sacro Sud"

- Venerdì 7 dicembre alle ore 20.00, nella Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia a Napoli, si terrà il concerto di Savina Yannatou & Primavera en Salonico che segnerà il via della rassegna "Sacro Sud – Anime salve", diretta da Enzo Avitabile. "Sacro sud – Anime salve" rientra nel più ampio progetto "Musica del Sud: identità e rivoluzione" ideato e curato dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli e finanziato dalla Regione Campania a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020 – Piano strategico regionale per la cultura e i beni culturali- programmazione 2018. Un programma di eventi ricco e articolato lungo tutto il periodo delle festività natalizie e che sarà illustrato nel dettaglio in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo venerdì 7 alle 12.00. (segue) (Ren)