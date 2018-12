Musica: al via XIX edizione Festival Internazionale del '700 napoletano (2)

- Ad inaugurare il festival, il 12 dicembre alla Domus Ars alle 17,30, ci sarà la presentazione della monografia sui quattro conservatori cittadini mentre venerdì 14 dicembre alle 21 si inizia con il concerto di "Leonardo Leo Jazz Project" con Luca Signorini e Bruno Persico. Musiche di Leonardo Leo. "Le novità di questa diciannovesima edizione sono tante – ha spiegato Enzo Amato, direttore artistico del Festival - Non solo concerti ma anche convegni, workshop, visite guidate ed esposizioni di eccellenze campane per conoscere ed amare la straordinaria musica del '700 napoletano. Da segnalare anche la pubblicazione sulla storia dei quattro conservatori napoletani che presenteremo il 12 dicembre a Domus Ars". Convegni ore 11 (ingresso gratuito) tranne quello di martedì 18 che si svolgerà presso il Liceo Musicale Statale Margherita di Savoia di Napoli in Salita Pontecorvo 72. I percorsi guidati (ad ingresso gratuito) partiranno dal Centro di Cultura Domus Ars nei giorni 20 Giovedì, 21 Venerdì, 22 Sabato alle ore 9.30. I percorsi sono curati dall'Associazione Domenico Scarlatti (Ren)